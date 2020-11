Kondigde baas incassobureau drie moorden aan?

Ⓒ Roland Heitink

ARNHEM - Er is een mogelijk verband tussen een moord vrijdag in Arnhem en een moord op dezelfde dag in Amersfoort. Spil in de zaak zou een Arnhems incassobureau zijn. De politie deed daar in de nacht van vrijdag op zaterdag een inval en trof binnen een zwaargewonde man aan. Hij is inmiddels overleden. Het gaat om de directeur van het incassobureau. Dat melden twee goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf. De man zou eerder hebben aangekondigd dat er iets verschrikkelijks stond te gebeuren.