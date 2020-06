Nabestaanden richten zich tot Thijs H.: ’Seriemoordenaar’

Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf 10.00 uur aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live-verslag onderaan dit bericht.

Psychiater Timon den Boer van het Pieter Baan Centrum zegt dat Mondriaan besloot om de toch al zeer lage dosering van het middel olanzapine tegen psychoses stop te zetten. Thijs H. kreeg vervolgens dexamfetaminen voorgeschreven tegen symptomen van adhd. „Dat is juist een aanjager van psychoses”, aldus de psychiater. Volgens hem mag dexamfetaminen alleen aan een psychotische patiënt worden voorgeschreven in combinatie met een anti-psychoticum en regelmatige controle. In het geval van Thijs H. gebeurde geen van beide.

De symptomen van een psychose werden door Mondriaan wel gezien, „maar anders geduid”, zegt Den Boer. Er werd gedacht aan een ontwikkelingsstoornis, aan adhd. „De rode vlag – de psychose - lijkt op de achtergrond te zijn geraakt”, zegt Den Boer.

Tussenkomst hulpverlening

Er worden al langer vraagtekens geplaatst bij de rol van de hulpverlening. Grote vraag is of de moorden voorkomen hadden kunnen worden als Thijs H. voor mei 2019 adequate hulp zou hebben gekregen.

De nabestaanden van de drie dodelijke slachtoffers proberen al langer via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur een rapport te krijgen dat Mondriaan zelf maakte over de gang van zaken. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht de gang van zaken. De conclusies van dat laatste onderzoek zijn wel openbaar, maar de rest van het rapport niet.

Lessen trekken

Volgens advocaat Phil Boonen die de families van de twee Limburgse slachtoffers bijstaat, gaat het de nabestaanden niet in de eerste plaats om een schadevergoeding. „Ze willen helderheid over de vraag of er fouten zijn gemaakt en zouden er genoegen mee nemen als daar lering uit wordt getrokken.”

Volgens de psychiater en psychologe Lotte Vermeulen van het Pieter Baan Centrum was Thijs H. toen hij in mei 2019 drie moorden pleegde geheel ontoerekeningsvatbaar. Hij verkeerde al sinds de zomer van 2018 in een psychose, die zich uitte in het verliezen van het zicht op de werkelijkheid. Thijs H. vertelde maandag zelf dat hij eerst dacht dat hij zelf een psychopaat was, maar tot de conclusie kwam dat niet hij, maar de mensen om hem heen psychopaten waren die in codetaal met elkaar communiceerden. Dat was zijn realiteit, aldus de deskundigen. Zij adviseren het opleggen van tbs met dwangverpleging omdat het gevaar voor herhaling van gewelddadig gedrag groot zou zijn.

Het Openbaar Ministerie twijfelt over de conclusie over de ontoerekeningsvatbaarheid. Thijs H. zou af en toe „berekenend” gedrag hebben vertoond. Zo zou hij geen antwoord hebben willen geven op bepaalde vragen uit vrees dat die informatie bij de rechtbank terecht zou komen.

Ook volgens de nabestaanden heeft H. (28) vaker de schijn opgehouden en zijn omgeving gemanipuleerd, zo verwoordde hun advocaat Sébas Diekstra dinsdag hun twijfels voor de rechtbank in Maastricht. „De vraag is”, aldus de nabestaanden, „of Thijs H. ons rechtssysteem niet wil verslaan.” Ook wijzen de nabestaanden erop dat H. er welbewust voor heeft gekozen drugs te gebruiken, in combinatie met medicatie, terwijl hem dit sterk was ontraden.

Zus kijkt H. in ogen

De tweelingzus van de 63-jarige Diny, die op 7 mei op de Brunssummerheide door H. met veel geweld werd doodgestoken, las een emotionele verklaring voor. Zij had vooraf aan de rechtbank verzocht H. haar te laten aankijken toen zij sprak. Dit deed H. Hij beantwoordde een enkele vraag van de vrouw. De zus maakte ook de moeder van H. ernstige verwijten, omdat zij haar zoon de hand boven het hoofd zou hebben gehouden.

Ook de man van Diny maakte gebruik van zijn spreekrecht. H. heeft „alles kapotgemaakt, zonder enige aanleiding.” Hij noemde H. een „monster” en een „idioot.” Hij ziet H., evenals de tweelingzus, als „een seriemoordenaar.”