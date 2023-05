Premium Het beste van De Telegraaf

’In mijn land is er niks: geen geld, geen werk’ Stroom wanhopige migranten aan grens VS zwelt aan: ’Thuis zijn we verdoemd’

Door Jurjen Roerdinkholder en Jan Postma

Migranten steken de Rio Grande over. De hoop op een beter leven is hun een gevaarlijke reis en het risico op een snelle uitzetting waard. Ⓒ ANP/HH

El Paso - Met het opheffen van de coronanoodtoestand hebben de VS er een nog groter migratieprobleem bij. Gekoppeld aan die noodtoestand was Title 42, een verordening waarbij iedereen die in de VS asiel probeerde aan te vragen, zonder procedure het land kon worden uitgezet. De motivatie: men zou weleens een besmettelijke ziekte als corona onder de leden kunnen hebben. Bijvangst: minder migranten. Nu Title 42 is komen te vervallen, neemt de stroom migranten aan de Mexicaanse grens spectaculair toe. President Joe Biden stuurt 1500 soldaten naar de grens in een poging de orde te bewaren.