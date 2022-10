Bejaard echtpaar (79 en 80) bruut overvallen in woning, beiden gewond in ziekenhuis

Rond 10.20 uur drongen de overvallers de woning binnen. Volgens de politie zijn er vermoedelijk twee daders in het spel. In tegenstelling tot een eerder bericht meldde de politie dinsdag aan het eind van de middag dat de slachtoffers nog in het ziekenhuis waren.

Onduidelijk is wat de overvallers buit hebben gemaakt. „Er is op dit moment nog veel onduidelijk omdat de slachtoffers nog in het ziekenhuis liggen”, aldus de politiewoordvoerster.

De politie is een onderzoek gestart. „We zijn hard op zoek naar getuigen en beeldmateriaal. Dat kan ons helpen deze zaak op te lossen.”