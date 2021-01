LIVE | Aantal nieuwe gevallen daalt, Fred knuffelt Hugo de Jonge

Voor de vierde week op rij daalt het aantal nieuwe coronagevallen. In de afgelopen week zijn ongeveer 40.000 besmettingen vastgesteld, tegen bijna 50.000 in de week ervoor. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de week van 16 tot en met 22 december kreeg het RIVM 82.340 meldingen van positieve tests. Dat zakte naar 67.388 een week later. Rond de jaarwisseling werden 56.440 nieuwe gevallen geregistreerd. Vorige week dinsdag meldde het RIVM 49.398 vastgestelde besmettingen in de zeven dagen ervoor.

Na de eerste vaccinaties voor zorgmedewerkers is ook de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg gestart. Ⓒ ANP

In de zes dagen na die update zijn er iets minder dan 35.000 gevallen aan het licht gekomen, wat neerkomt op gemiddeld ruim 5700 per etmaal. Het weekcijfer van dinsdag kan in dat geval uitkomen op ongeveer 40.000, een daling van ongeveer 20 procent. Of die daling de komende weken doorzet hangt af van de nieuwe en besmettelijkere Britse variant. Als die zich snel verspreidt, kan in de loop van februari het aantal positieve tests weer toenemen. In maart en april wordt de zorg dan misschien weer zwaar belast.

Het RIVM meldde vorige week verder dat 297 coronapatiënten waren opgenomen op een intensive care en dat 1503 mensen op een verpleegafdeling kwamen te liggen. Verder kwamen er 743 meldingen over overleden coronapatiënten binnen. Het reproductiegetal stond vorige week een fractie onder de 1. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.

De Jonge kijkt toe terwijl Fred het vaccin krijgt toegediend. Ⓒ ANP

