LIVE | Eerste huisarts vrijdag gevaccineerd in Enschede

De vaccinatie van huisartsen en hun medewerkers begint vrijdagavond. De eerste prik wordt om 17.30 uur toegediend in het Medisch Spectrum Twente in Enschede, laat de Landelijke Huisartsen Vereniging weten.

In totaal 15.000 mensen komen in aanmerking voor deze vaccinatieronde. Het gaat niet alleen om huisartsen, maar ook om artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, zogeheten physician assistants en chauffeurs van huisartsenposten die "een vitale functie" hebben in de zorg voor coronapatiënten. Ze krijgen het vaccin van Moderna.

De vaccinaties worden uitgevoerd in 23 ziekenhuizen. Het begint niet alleen in Twente, maar ook in de westelijke Randstad (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Gouda en Dordrecht), de regio Zwolle en het noorden van het land. Later volgt de rest van het land.

Over de vaccinatie van huisartsen is veel te doen geweest. Even zag het ernaar uit dat de artsen langer moesten wachten, terwijl ze met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hadden afgesproken dat ze voorrang zouden krijgen. Daar was de LHV verontwaardigd over. Begin deze week maakten de huisartsen nieuwe afspraken over snelle vaccinatie met het ministerie.

Vaccins NL liggen klaar

Volgens Ernst Kuipers van Netwerk Acute Zorg liggen er momenteel 400.000 vaccins in Nederland klaar om gebruikt te worden en kunnen er per week zo’n 125.000 mensen gevaccineerd worden, terwijl er maar 60.000 worden geprikt.

