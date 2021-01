LIVE | Israël vaccineert recordaantal van 224.000 mensen in een dag

Premium Stan Huygens Journaal

Theo Hiddema: ’Politiek depressief’

Advocaat Theo Hiddema is blij uit de Tweede Kamer te zijn. „Het was een geestelijke dwangbuis waar ik niet meer in verder kon na alle aantijgingen van anti-semitische drek. Ik werd er politiek depressief van. Ik ben nu weer strafrechtadvocaat en dat bevalt me goed.”