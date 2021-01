LIVE | Rutte: scholen voor 8 februari open zou ’klein wondertje’ zijn

Het zou „een klein wondertje” zijn als de basisscholen en kinderopvangcentra al voor 8 februari open kunnen, zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet moet eerst de adviezen van deskundigen hierover afwachten, zegt de premier.

Er loopt op het moment onderzoek naar de verspreiding van de zogeheten Britse coronavariant door kinderen. Pas als daarover meer bekend is, kunnen scholen eventueel weer open. De resultaten van het onderzoek worden voor 2 februari verwacht.

Het heropenen van de scholen staat hoog op het wensenlijstje van het kabinet. Rutte herhaalde zijn boodschap dat als versoepelingen weer mogelijk zijn, het openen van de basisscholen en kinderopvang als eerste gebeurt. Volgens hem was er eerder „een klein openingetje” dat dat al voor 8 februari kon, „maar die hoop wil ik echt niet wekken” zegt hij.

Eerder vrijdag zei ook onderwijsminister Arie Slob dat de scholen nog niet eerder open kunnen, ondanks goede onderzoeksresultaten naar de Britse variant in Lansingerland. Daar was een uitbraak met de Britse mutant op een basisschool.

De uitbraak daar is inmiddels uitgedoofd. In de gemeente is grootschalig getest. Van de 45.000 geteste personen hebben inmiddels 27.000 de testuitslag: 242 mensen kregen een positieve test, 12 procent van hen (zo’n 29 gevallen) was besmet met de Britse variant.

