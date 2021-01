LIVE | Veel minder besmettingen door bezoek aan huis, stijging op het werk

Nu de kerstdagen en de jaarwisseling achter de rug zijn, keldert het aantal coronabesmettingen door mensen die anderen bezoeken of die zelf bezoek ontvangen. Ten opzichte van vorige week is het aantal positieve tests door bezoek aan huis zo ongeveer gehalveerd, blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen week zijn 38.776 mensen positief getest. Bron- en contactonderzoekers van de GGD’en vragen deze mensen waar ze het virus hebben opgelopen. Van zes op de tien positieve tests uit de afgelopen week is die „setting van besmetting” bekend. Daarvan zijn 5252 mensen aangestoken door „bezoek in de thuissituatie.” Dat is bijna 23 procent van het totaal.

Vorige week bestond deze groep uit 10.600 mensen, meer dan 35 procent van het totaal. De week daarvoor werden 11.743 vastgestelde besmettingen veroorzaakt door bezoek van familie of vrienden. Ook dat was ruim 35 procent. In de kerstweek zelf was 23,6 procent van alle besmettingen te herleiden naar bezoek, maar deze mensen waren al voor de kerst besmet geraakt. In de week voor kerst leidde bezoek tot 21,3 procent van de besmettingen.

Besmettingen op werk

Het aantal besmettingen op het werk stijgt. Meer dan 3700 positief geteste personen hebben het coronavirus zo opgelopen, oftewel een op de zes nieuwe gevallen. In de voorgaande weken kwam ongeveer 10 procent van de vastgestelde besmettingen door het werk. Voor de kerstvakantie was ook één op de zes besmettingen te herleiden naar het werk.

Scholen en kinderdagverblijven zijn nauwelijks een brandhaard, nu ze vrijwel helemaal dicht zijn. In de afgelopen week zijn 228 besmettingen (1 procent) daar op terug te voeren. Dat is wel ruim twee keer zo veel als een week eerder, maar een paar weken geleden waren scholen en kinderopvang verantwoordelijk voor 8 procent van de besmettingen. In die cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers en kinderen. Scholen en kinderdagverblijven hebben nog een noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie en voor kinderen die op het punt staan een examen te doen.

De Jonge krijgt dikke knuffel van Fred

Na de eerste vaccinaties voor zorgmedewerkers is ook de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg gestart. Ⓒ ANP

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) krijgt spontaan een knuffel van bewoner Fred, tijdens zijn bezoek maandagavond aan zorginstelling 's Heeren-Loo in Monster (Zuid-Holland). Ⓒ ANP

