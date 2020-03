Tumult over datingreclames: burgemeesters oneens over aanpak

Een abri-reclame van datingsite Second Love. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rhenen/Woerden - Lokale christelijke raadsfracties voeren momenteel een kruistocht tegen reclames in bushokjes die vreemdgaan zouden propageren. De reacties zijn wisselend: PvdA-burgemeester Victor Molkenboer van Woerden peinst niet over een posterverbod: „We bemoeien ons niet met elke lingeriereclame.” In Rhenen doet zijn ambts- én partijgenoot Hans van der Pas de Second Love-reclame wél in de ban. Maar hij kent scheidingstrauma’s dan ook van nabij, zo klinkt het aan de Rijn.