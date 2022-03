Vermeende Nederlandse schoonzoon Poetin spreekt geruchten tegen: ’Daar klopt niets van’

Tegen Follow The Money zegt Faassen nu het verhaal over zijn vermeende schoonvader niet klopt. „Ik wil dat verhaal best eens uit de wereld helpen”, zegt Faassen tegen de nieuwswebsite, „maar ik moet even nadenken hoe ik dat precies wil doen.”

De relatie van Maria en Jorrit lekte uit in 2013, tot onvrede van het Kremlin destijds. De Russische president zou zelfs een keer op bezoek zijn geweest bij het stel in Nederland. Inmiddels woont Faassen al enkele jaren niet meer in Nederland.