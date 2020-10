Zeldzame kever duikt na 74 jaar weer op in Nederland

Dat schrijven onderzoekers van Bureau Natuurbalans-Limes Divergens, EIS Kenniscentrum Insecten en GaiaZOO maandag in Nature Today. Na het zien van de kever op het pad werden nog enkele exemplaren gevonden in de wilg bij het pad. De zeldzame kever leeft verborgen in grote holle bomen. De juchtleerkever is een beschermde diersoort door opname in de Habitatrichtlijn.

De kever staat bekend als een kluizenaar. Het diertje leeft in het verborgene en laat zich niet gauw zien. De larven leven een jaar of drie, vier in de molm en zelfs de volwassen kevers blijven in die boom zitten. Slechts een enkeling zoekt een andere naburige boom op om zich daar voort te planten. Dat maakt dat de kever zich zelden meer dan honderd meter verplaatst. „Vandaar de soortnaam eremita, wat heremiet (kluizenaar) betekent”, aldus de onderzoekers. Dat maakt de soort volgens hen ook erg kwetsbaar.

Hoe de kever na driekwart eeuw opeens opduikt in Kerkrade, is een raadsel. Misschien komt het insect uit Duitsland, omdat vlak over de grens langs de Amstelbach een populatie van de juchtleerkever leeft.