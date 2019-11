Caissière dood in kofferbak auto: ex net vrij

Nabestaanden rouwen om de gruwelijke dood van Aurélie Montchéry. Ⓒ Het Nieuwsblad

BRUSSEL - In België is het lichaam van een vrouw aangetroffen in een kofferbak van een voertuig in Bouffioulx. Het gaat om Aurélie Montchéry (31). Haar dood komt als een mokerslag aan bij onze zuiderburen, want haar ex, een Vlaming genaamd Sébastien De L., was pas enkele weken vrij.