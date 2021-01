’Pesten’ bewoners gaat door: nu weer heg geplaatst voor pad

Volgens het college hebben de gedupeerde bewoners een advocaat in de arm genomen en wordt een gang naar de rechter voorbereid. „Daarom is besloten de beantwoording van de vragen op te schorten.”

De PvdA-fractie, die enkele maanden geleden het college verzocht om de raad eindelijk openheid van zaken te geven via het beantwoorden van tientallen vragen, neemt geen genoegen met de botte afwijzing. Met steun van andere fracties is het college opnieuw dringend verzocht tekst en uitleg te geven.

„De bewoners hebben aangegeven zonder tussenkomst van een rechter er met de gemeente uit te willen komen. De door ons gevraagde informatie kan dus gewoon aan de raad worden verstrekt”, aldus PvdA-fractievoorzitter Cor van Verk.

Advocaat

De bewoners, die de gemeente willen houden aan de belofte dat het rioolgemaal wordt verplaatst, bevestigen woensdag desgevraagd dat er geen rechtsgang in voorbereiding is. „Natuurlijk is er wel een advocaat geraadpleegd. Maar zou de gemeente dan geen juridische bijstand hebben? Bovendien is ons door de gemeente meerdere keren geadviseerd om een advocaat in de arm te nemen. Maar als we dat bij alle blunders moeten doen, wordt het een dure grap.”

Nieuw obstakel

Inmiddels blijkt er namelijk bij het aanbrengen van de definitieve bestrating opnieuw een obstakel voor de woning te zijn geplaatst. Het pad naar de voordeur wordt versperd door een heg. „Met de rioolkast en een boom voor de oprit is er nu nog een plek over. Wordt het een bushalte of een frietkot”, vragen de bewoners zich vertwijfeld af.

’Pesterijen’

Raadslid Van Verk reageert onthutst op de nieuwste ontwikkelingen. „Dit begint op pesterijen te lijken en dat maakt de situatie nog veel ernstiger.”

Een gemeentewoordvoerder laat in een reactie weten dat wethouder Piet Sleeking de bewoners heeft toegezegd dat de inrichting zal worden aangepast. Volgens de zegsman heeft het college woensdag nog geen besluit genomen over het nieuwe raadsverzoek om openheid van zaken te geven.