Premium Het beste van De Telegraaf

Moldavië brengt troepen in hoogste staat van paraatheid ’Armste land van Europa’ vreest volgende prooi van Poetin te worden na reeks explosies

Door Anton Goegebeur Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / SIPA Press France

Is Moldavië het volgende doelwit van Poetin? De angst in het land is gegroeid na een reeks incidenten in Transnistrië. „Ze vrezen dat ze ook een doelwit zijn van het Kremlin”, zegt Ruslandkenner Ria Laenen (KU Leuven).