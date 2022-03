Premium Het beste van De Telegraaf

VN-gezant: land dreigt puinhoop te worden Afghaanse meisjes in tranen om schoolverbod na ’verbroken beloftes’ Taliban

Leerlingen verlaten abrupt hun school nadat het toch aan toestemming ontbreekt van de Taliban. Ⓒ ANP / AFP

KABUL - Veel vrouwelijke scholieren in Afghanistan zaten woensdag al klaar voor hun eerste les na bijna een jaar wachten. Tot ze prompt van hun middelbare school te horen kregen dat ze toch niet welkom waren. Docenten moesten het slechte nieuws op last van de Taliban meedelen en de meisjes naar huis sturen. Het land raakt door het schoolverbod alleen nog maar verder geïsoleerd. Onderwijs is een voorwaarde voor miljarden aan toegezegd hulpgeld vanuit het Westen. „Het enige recht waarop we hoopten, is ons afgenomen”, zegt de afgedropen scholiere Zahra (15).