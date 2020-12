Amalia mag verjaardag hele week vieren

De festiviteiten worden bepaald en beperkt door de geldende coronaregels, zo maakte de koningin duidelijk. „Het is bekend wat mogelijk is. Per dag mogen drie mensen op bezoek komen. Daar moeten we ons aan houden.” Maar er hoeft volgens Máxima niet te worden geloot.

„We proberen het te spreiden. Dat op die dag drie mensen komen en dat op een andere dag drie anderen op bezoek komen. Dus de hele week staat in het teken van de verjaardag van Amalia”, vertelde de koningin. Dat beleid heeft echter wel consequenties voor Amalia’s zusjes Alexia en Ariane. „De anderen mogen niemand meebrengen.”