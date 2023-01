Explosie bij Amsterdamse woning, deur opgeblazen

Ⓒ intervisual studios

AMSTERDAM - Een explosief is zaterdagavond afgegaan voor de portiekdeur van een woning in de Oude-IJselstraat in Amsterdam, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door NH Nieuws. Er is niemand gewond geraakt.