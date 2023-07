VS: marine voorkomt inbeslagname olietankers Golf van Oman

Volgens de Amerikaanse marine deden beide incidenten zich woensdag voor in internationale wateren. Eerst werd een poging gedaan om het schip TRF Moss in te nemen. Toen de Amerikaanse torpedobootjager USS McFaul ter plaatse kwam, zou het Iraanse schip zijn vertrokken. Vervolgens kreeg de tanker Richmond Voyager de opdracht om te stoppen, waarbij ook werd geschoten. Ook daar ging de McFaul op af en zou het Iraanse marineschip het hebben opgegeven.

„Sinds 2021 heeft Iran bijna twintig buitenlandse vrachtschepen lastiggevallen, aangevallen of in beslag genomen, waarmee het een duidelijke bedreiging voor de maritieme veiligheid en de wereldeconomie vormt”, zegt de marinetop in een verklaring. Bij de acties zou naast de McFaul ook „surveillancematerieel” ingezet zijn, waaronder een patrouillevliegtuig en een onbemand vliegtuig (MQ-9 Reaper).

Het Iraanse staatspersbureau IRNA zegt dat bronnen binnen defensie ontkennen dat Iran iets met pogingen te maken heeft om de schepen in beslag te nemen.