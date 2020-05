Chaos rond verkiezingen Suriname: ’Als dit zo doorgaat, publiceer ik de uitslag’

De officiële uitslag van de verkiezingen in Suriname is na dagen nog niet bekend. Ⓒ ANP

De verkiezingen in Suriname lijken uit te monden in een enorme chaos. Drie dagen na het sluiten van de stembussen is de uitslag nog altijd niet bekend gemaakt. In Suriname gonst het van de geruchten over fraude. Het is dan ook kort na middernacht als er grote onrust uitbreekt op de tribunes van de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo, de plek waar alle stembussen van de stemlokalen worden verzameld en gecontroleerd.