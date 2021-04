’Nederlandse zonnepanelen gebouwd door Oeigoerse dwangarbeiders’

De westelijke Xinjiang regio is de meest voorkomende leverancier van een belangrijke grondstof voor zonnepanelen, genaamd polysillicium. Deze stof, afkomstig uit zand, is nodig om zonlicht om te zetten in stroom. In deze regio is echter sprake van dwangarbeid waar de Oeigoerse moslimgemeenschap slachtoffer van is. Amerikaanse en Europese overheden noemden de wijze waarop China met de Oeigoeren omgaat eerder al genocide.

Een onderzoek uit januari van het Amerikaanse consultancybureau Horizon Advisory beschuldigt grote polysilliciumbedrijven uit Xinjiang van slavenarbeid. De grootste zonnepaneelfabrikanten ter wereld hebben contracten met deze grondstofproducenten. In ieder geval drie groothandelaren in Nederland verkopen panelen van deze fabrikanten. Het gaat hier om panelen van Jinko of Trina Solar. Zij verkopen de merken ESTG, SolarToday en ProfiNRG. Deze bedrijven zeggen op de hoogte te zijn van de beschuldigingen en deze verder te willen onderzoeken.

Bij Nederlandse zonneparken die met overheidsgeld zijn gebouwd, werden panelen neergelegd van de beschuldigde merken. Hoewel er niet wordt bijgehouden met welke merken deze parken worden gebouwd, levert even googelen volgens het FD al snel hits op van Jinko-panelen die zijn gebruikt bij door de overheid met miljoenen gesteunde projecten in bijvoorbeeld Almerlo, Oosterhout en Anna Paulowna. In 2020 bedroeg de overheidssteun voor zonne-energie nog zo’n 4,5 miljard euro.

Controleren

Ook particulieren kopen zonnepanelen van de verdachte Chinese merken. Zo verkoopt webwinkel Coolblue panelen van Trina en biedt belangenvereniging van huiseigenaren, Vereniging Eigen Huis (VEH), de merken aan via het collectief inkopen van zonnepanelen. Deze organisatie zegt op de hoogte te zijn van de kwestie. „Het probleem is dat we de dwangarbeid niet kunnen controleren”, meldt de woordvoerder tegen het FD.

Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als het ministerie van Economische zaken wilde nog geen reactie geven op deze kwestie.