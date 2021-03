Zeeland voelt zich in de steek gelaten: ’Wij zijn zo rood als de pest’

Premium Binnenland

Groningen staat er gematigd in: ’Ik lette op energie en migratie’

In het ruimbemeten stembureau in het groen-witte voetbalstadion Euroborg in Groningen zit de sfeer er woensdag goed in. Met rustige inachtneming van coronamaatregelen blijven kiezers komen. „Ik woon daar”, wijst een buurvrouw van voetbalclub FC Groningen op een woontoren naast het hoofdkwartier van ...