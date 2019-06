’Nu straf zetten op ontsnappen uit cel’

De huidige regelgeving is opmerkelijk: ontsnappen uit de gevangenis is op zichzelf niet strafbaar, iemand helpen die er tussenuit probeert te knijpen wél. „De minister moet daar met spoed wat aan veranderen. Elke dag dat hij wacht, houdt hij deze vreemde regelgeving in stand”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. Zijn partij stelt voor maximaal vier jaar celstraf op te leggen aan gedetineerden die de benen proberen te nemen.

Ook de PVV, CDA en SP willen dat ontsnappers niet ongestraft blijven. Dekker laat weten ’positief’ tegenover het voorstel te staan. Wel wil de VVD-bewindsman eerst afwachten wat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie in dat plan ziet. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook gedetineerden die zich onttrekken aan elektronisch toezicht kunnen straffen, terwijl dat nu nog niet mogelijk is. Zo komen enkelbandknippers er nu nog mee weg als ze zich ontdoen van hun enkelband. Dat gebeurt steeds vaker. Het ging in 2018 103 keer mis, een jaar eerder nog 63 keer.