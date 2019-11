Meisje (13) geëlektrocuteerd door telefoon in bad

Volgens het medische tijdschrift Journal of Medical Case Reports hoorde haar moeder het meisje hard schreeuwen. Ze tilde haar dochter vervolgens uit bad en haalde de oplader uit het stopcontact. De tiener was korte tijd bewusteloos.

In het ziekenhuis bleek dat het meisje last had van spiersamentrekkingen. Ook werden er twee grote brandwonden, een op haar buik en een op haar hand, ontdekt. Aan de wond op haar buik moest ze geopereerd worden. Door de spiersamentrekkingen en de brandwonden werd geconcludeerd dat het meisje onder stroom had gestaan. Ze kon zichzelf niet alles van het ongeluk meer herinneren.

Ⓒ Journal of Medical Case Reports

Met het artikel willen de schrijvers, afkomstig van meerdere ziekenhuizen, mensen waarschuwen om nooit snoeren en elektrische apparaten in de buurt van water te gebruiken.

Wanneer het incident zich voordeed, is niet bekend.