Zomer valt in het water: wanneer wordt het weer eindelijk beter?

Voor veel Nederlanders is de zomer voorlopig letterlijk in het water gevallen. Zeker vorige week was het erg nat. Maar wat doet dit met het neerslagtekort? En wanneer wordt het eindelijk beter weer? Vijf vragen over de natte zomer.

Volgens Rico Schröder van Weeronline hoeven we niet te vrezen voor Sloveense toestanden. Ⓒ ANP/HH