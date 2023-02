Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe een Israëlisch bedrijf overal ter wereld verkiezingen beïnvloedt en nepnieuws verspreidt

Door Onze correspondent

TEL AVIV - Een schimmig bedrijf in Israël beïnvloedt, tegen betaling, al jaren overal ter wereld verkiezingen en andere campagnes. Met ingenieuze software hacken zij in opdracht van hun klanten onder meer mailadressen van ministers, plegen cyberaanvallen en verspreiden op grote schaal desinformatie. Doelwitten waren onder meer het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid en verkiezingen in Nigeria, Kenia en Indonesië.