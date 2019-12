Forensische rechercheurs doen onderzoek naar explosie Coevorden

Door de explosie in de grillroom stortte het pand in de Sallandsestraat compleet in. De vijfjarige zoon van de eigenaar van de grillroom raakte bekneld. Hij kon pas na uren worden gered en werd daarna in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht zondag de intensive care verlaten. Vermoedelijk mag hij ook over een paar dagen naar huis.

De eigenaar van de zaak was al snel uit het puin gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Bouwmeester van Coevorden meldde zondag dat de man naar huis mocht.