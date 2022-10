Politie loste waarschuwingsschot om auto die over been agent reed

Rond 20.15 uur controleerden twee agenten een auto op de Jacominastraat in Rotterdam. „Er is nog veel onduidelijk over wat er daarna gebeurde, maar wat wel duidelijk is, is dat één van de agenten ten val kwam. De automobilist ging er vervolgens in zijn auto vandoor, en reed hierbij over het been van de agent”, zo meldt de politie.

Eerder werd gemeld dat de politie op de auto zou hebben geschoten. Nu blijkt dat er niet gericht is geschoten op het wegrijdende voertuig, maar dat het om een waarschuwingsschot ging, aldus de politie. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.