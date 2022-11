Hoekstra ergert Tweede Kamer door geheime Marokko-deal

Hoekstra bevestigt dat in 2021 afspraken zijn gemaakt tussen Nederland en Marokko. In een ambtelijk ’actieplan’ wordt onder meer gesproken over migratie, politie en justitie en economische samenwerking. Mogelijk staat er ook in dat Nederland de wens heeft dat Marokko meewerkt aan het terugsturen van afgewezen asielzoekers.

Openbaar

PvdA-Kamerlid Kati Piri vroeg donderdag in een debat om de afspraken openbaar te maken. Dat wil Hoekstra niet: „Ja, er is een actieplan”, zegt de CDA-minister. „Dat heb ik ook nooit ontkend. Wat wij diplomatiek overeen gekomen zijn, is dat we dat soort documenten niet op straat gooien. Dat is onderdeel van de afspraak. Ik vind dat ook netjes.”

Daar nam de Kamer geen genoegen mee. „De Kamer heeft er recht op om te weten wat er is toegezegd in ruil voor het terugnemen van afgewezen asielzoekers”, vindt Piri. „Dat het kabinet zich al een jaar in allerlei bochten wringt om afspraken met Marokko geheim te houden voor de Kamer, stemt zeker niet gerust.”

Piri vroeg Hoekstra om het stuk vertrouwelijk te delen met Kamerleden, maar ook dat wilde de minister niet meteen toezeggen. Hoekstra gaat dat eerst bespreken met zijn collega-minister uit Marokko, zo laat hij weten. Dat leidt tot ontevredenheid bij parlementariërs.

Vertrouwelijk

„Dit is een vrij fundamenteel ding”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. „Als er contacten zijn tussen deze minister en zijn collega, dan snap ik dat de minister daar niet uit kan citeren. Maar als er formeel iets op papier is gezet, dan moet de Kamer daar kennis van kunnen nemen. Als het niet openbaar kan, dan vertrouwelijk.”

Ook Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) drong bij Hoekstra aan op openheid: „Wij hebben gewoon informatierecht, als voorzitter wil ik dat graag even onderstrepen.” SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het ’heel zorgwekkend’ dat Hoekstra het actieplan niet deelt.

’Chantage’

Vorige maand werd bekend dat Nederland binnenkort weer afgewezen Marokkaanse asielzoekers kan terugsturen naar Marokko. De regering in Rabat werkt mee aan het afgeven van reisdocumenten voor deze groep kansloze immigranten. Volgens staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is de diplomatieke relatie tussen Nederland en Marokko de laatste tijd sterk verbeterd.

Bekijk ook: Weer zicht op uitzetting uitgeprocedeerden naar Marokko

Eerder meldde NRC dat Nederland in ruil voor medewerking een oogje zou dichtknijpen bij mensenrechtenschendingen in Marokko. Critici stellen dat Nederland zich op deze manier laat ’chanteren’ door Rabat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat.