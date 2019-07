Na kiwi’s ook perziken uit Bunnik

Appels en kersen. Daar staat Bunnik om bekend. Van der Maat had enkele jaren dan ook een flinke primeur te pakken. Ze oogstte honderden kilo’s kiwi’s. Nooit eerder had een boerenbedrijf in Nederland zoiets voor elkaar gekregen.

„We hebben bewezen dat kiwi’s prima in Nederland kunnen groeien. Ieder jaar plukken we er weer meer. Het gaat inmiddels om duizenden kilo’s”, vertelt de boerin trots.

Er staan honderden kiwi-bomen op het platteland van Bunnik. „We hadden nog wat plek over. Het leek me leuk om te experimenteren met andere exotische bomen”, legt Van der Maat uit.

Het telen van perziken begon als een grap. Het resultaat mag er wezen. „We zijn nog altijd aan het testen, maar we hopen over een paar jaar op een professionele wijze hoogwaardige perziken te verbouwen voor de verkoop.”

En dat gebeurt volgens de boerin nog niet in Nederland „Genoeg mensen hebben een perzikboom in de tuin, maar dan wel op het zuiden en uit de wind.”

Hoewel de eerste perziken heerlijk smaken, heeft Van der Maat nog voldoende te leren. „We hebben ze eigenlijk te laat geplukt. Ook is het snoeien van de bomen een uitdaging.”

Omwonenden reageren enthousiast. „Afgelopen weekend gingen onze klanten zelfs met de perziken op de foto”, lacht Van der Maat.