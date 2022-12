Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Werknemers in zorg worden liever zzp’er

Het komt meer en meer voor. Verpleegkundigen en medewerkers in de kinderopvang die zich als zzp’er laten inhuren en niet meer in loondienst willen werken. Het is minister Karien van Gennip (Werkgelegenheid) een doorn in het oog. In haar brief die zij afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde, zegt de bewindsvrouw het lastiger te willen maken om zelfstandigen in te huren. Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) denkt niet dat dit de oplossing is. „Zorg voor goed werkgeverschap in plaats van dat je met een ontmoedigingsbeleid komt aanzetten.”