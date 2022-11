Dode bij grote brand in woning Rotterdam

Ⓒ Media TV

ROTTERDAM - In een woning aan de Graaf Adolf van Nassaustraat in Rotterdam is woensdagavond brand uitgebroken. In het pand is een overleden persoon aangetroffen, meldt een woordvoerder van de brandweer. Vijf omliggende woningen zijn ontruimd.