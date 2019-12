Twee vrouwen gewond bij twee ’lachgas-ongelukken’ op dezelfde weg in Tilburg

Dat meldt Hart van Nederland. Meerdere getuigen zouden hebben bevestigd dat de auto van de twee tieners rond 23:30 uur door de middenberm schoot en op de verkeerde weghelft terechtkwam. De bestuurder, een jongeman van 18 jaar, reed daarna verder op de verkeerde weghelft.

Hij botste al snel op een hek langs de weg. Het meisje raakte daarbij bekneld. Zij moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Meteen daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht.

De bijrijder is ongedeerd gebleven. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt, maar in de auto trof de politie wél een lachgastank en meerdere ballonnen aan. Die zijn in beslag genomen.

Ⓒ MaricMedia

Even later: wéér lachgas, wéér op Ringbaan-Zuid

Korte tijd later was er een tweede ongeluk op diezelfde Ringbaan-Zuid in Tilburg. Ook daar raakte een jonge vrouw gewond, in dit geval een 23-jarige vrouw uit Moer die zelf met haar auto tegen een boom aanreed.

Ⓒ MaricMedia

De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze verklaarde lachgas te hebben gebruikt.