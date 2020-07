Henk Worst mag honderden lammeren slachten voor het offerfeest

De islamitische slachterij Ipekci uit Harderwijk en slachterij Henk Worst in Nijkerk mogen vrijdag en zaterdag 600 tot 700 lammeren per dag halal slachten voor het offerfeest dat donderdag begint. Ze kunnen volgens hun advocaat de keuringsartsen van de NVWA, die toezicht houden op het onverdoofd slachten, een veilige werkomgeving garanderen waarbij verscherpte regels gelden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

„We mogen slachten en hebben het met de NVWA netjes opgelost”, zegt Abdurrahim Ipekci. „We zijn blij en trots dat we alsnog kunnen slachten. Na het kort geding zijn we door de NVWA gebeld en gefeliciteerd. Nu er een akkoord is, komen we een hele grote groep mensen tegemoet. Het offerfeest gaat over traditie en religie, daarom is het zo heilig.”

Aanvankelijk had de NVWA er weinig vertrouwen in dat de coronaregels in de slachterijen tijdens de drukte rond het offerfeest nageleefd konden worden. De NVWA keurde de voorstellen van de bedrijven af, waardoor de slachterijen geen toestemming kregen om ongekoeld lamsvlees te verkopen aan islamitische klanten.

De slachterijen spanden daarop een kort geding aan en wonnen. Van Kooten: „Onder druk van de rechter heeft de NVWA de plannen opnieuw beoordeeld. Er zijn nog wat komma’s en punten aangepast, waarna de NVWA akkoord ging. Dit betekent dat beide slachterijen aan het offerfeest kunnen deelnemen.”