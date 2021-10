Twee zware vliegtuigbommen uit Tweede Wereldoorlog gevonden vliegbasis Deelen

Deze week zijn twee vliegtuigbommen van 500 pond en een bom van 1000 pond opgegraven. De EOD staat steeds paraat om gevonden oorlogsresten te ruimen. De bommen worden op een veilige plek op de basis onder een berg zand begraven en dan tot ontploffing gebracht. Het is mogelijk dat omwonenden of wandelaars doffe knallen horen, zegt het Defensie Helikopter Commando.

Vliegbasis Deelen lag in de Tweede Wereldoorlog midden in het landingsgebied van de Slag om Arnhem in september 1944. De vliegbasis maakte toen deel uit van de Fliegerhorst Deelen, het grootste Duitse vliegveld in Nederland. Er is in die omgeving zwaar gevochten en er zijn veel bommen neergekomen. Tijdens het bodemonderzoek wordt er niet gevlogen boven de vliegbasis.