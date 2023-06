KLM annuleert 18 retourvluchten om weersomstandigheden, code oranje voorbij

Rond 20.00 uur was code oranje in een groot deel van het land voorbij, alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel was de waarschuwing nog van kracht wegens zware onweersbuien. Om 22.00 werd code oranje overal beëindigd. Wel geldt nog overal code geel.

Buien trokken vanuit het zuidwesten noordoostwaarts over Nederland. Daarbij werd gewaarschuwd voor het vallen van grote hagelstenen en voor windstoten van 80 kilometer per uur.

Drukkere avondspits dan normaal

Vanwege het noodweer was er een zeer drukke avondspits. Op het hoogtepunt stond er 954 kilometer file. Rond 18.30 uur was de drukte op de weg grotendeels voorbij. De avondspits was op zes na de drukste van dit jaar, meldt de ANWB.

Passagiers op Schiphol, waarvan de vlucht werd geannuleerd, zijn inmiddels op de eerstvolgende vlucht met beschikbare ruimte omgeboekt, meldt KLM. „Een deel van de intercontinentale vluchten die vanavond vanaf Schiphol vertrekt, is vertraagd.”

Op enig moment heeft het grondpersoneel het werk moeten neerleggen wegens veiligheidsredenen. Toen was er even geen afhandeling van koffers. Inmiddels is dat werk weer opgestart, aldus Schiphol.

Op de website van de luchthaven is te zien dat veel vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd of vertraagd zijn. „Wij adviseren mensen de website van Schiphol te raadplegen voor reisinformatie”, aldus een woordvoerster van Schiphol.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI voor gevaarlijk of extreem weer met een grote impact en kans op schade, letsel of veel overlast. Dat kan ook heel lokaal zijn.