Noodweer barst los: buien zorgen voor vertragingen en annuleringen op Schiphol

De regen begon rond 15.00 uur in Zeeland en trok vervolgens naar het noorden. Onder meer in Middelburg en Rotterdam staan straten blank en ook elders is sprake van overlast.

Ook elders in het land is er kans op wateroverlast, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag, aldus het KNMI. Hagelstenen kunnen tot twee centimeter groot zijn.

In Friesland en Groningen ging het er minder heftig aan toe, maar dinsdagavond kondigde het KNMI ook code oranje af voor deze provincies. In Noord-Holland gold aanvankelijk ook code geel, maar dat werd door het KNMI rond 17.30 uur bijgesteld naar code oranje. Alleen op de Waddeneilanden geldt nog code geel.

Drukkere avondspits dan normaal

Rond 18.30 uur was de drukte op de weg over het hoogtepunt heen. De avondspits was op zes na de drukste van dit jaar, meldt de ANWB. Op het hoogtepunt stond er 954 kilometer file. „De buien trekken noordoostwaarts en vanavond komen in het hele land stevige onweersbuien voor. Daarbij komen zware windstoten voor van 75 km/uur en heel lokaal kunnen de windstoten snelheden van 100 km/uur bereiken. Ook is er kans op wateroverlast en hagel”, aldus Weeronline.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI voor gevaarlijk of extreem weer met een grote impact en kans op schade, letsel of veel overlast. Dat kan ook heel lokaal zijn.