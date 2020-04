RIVM: dodental coronavirus stijgt met 123, 137 nieuwe ziekenhuisopnames

Medewerkers testen op infectieziekten in het laboratorium van Microvida in het Bravis ziekenhuis. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4177. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 123 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 137 .