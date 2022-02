Politie ontdekt illegaal café diep in gevaarlijke grot in Limburg

Dat meldt De Limburger op hun website. De politie kreeg vrijdagavond een melding dat er ondanks een uitdrukkelijk toegangsverbod mensen de grotten waren ingeslopen. Op zoek naar de indringers kamde de politie een deel van de grotten uit. De grotten in het talud van het gebied bestaan voornamelijk uit gangen die deels ingestort. Daardoor is het volgens de Limburger levensgevaarlijk is om deze grotten te betreden.

Café

Na een half uur klauter- en klimwerk door de politie, werd diep in de grotten een café aangetroffen. Hier was de 40-jarige man aanwezig, samen met een gezin uit Meerssen. Twee mannen bleken volgens de politie ook nog in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid marihuana. De drugs werden in beslag genomen. Ze krijgen allemaal een proces-verbaal.