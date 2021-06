Johnson maakt einde aan speciale relatie VS en VK

De herwonnen trots van Johnson is opmerkelijk. In de afgelopen decennia leken Britse premiers te hunkeren naar dit brevet van goedkeuring voor hun land van Amerikaanse zijde. Bij iedere komst van een nieuwe Amerikaanse president werd met angst en zweten afgewacht of de ’speciale’ relatie wel werd gemeld.

De term is al bijna twee eeuwen oud en was in de negentiende eeuw een vorm van erkenning voor de Verenigde Staten van de voormalige koloniale machthebber. In de loop der jaren wisselden de rollen echter. Churchill blies de term in de Tweede Wereldoorlog nieuw leven in als excuus om zijn hand open te houden voor de nieuwe wereldmacht.

De speciale relatie heeft echter ook voor problemen gezorgd. Zo bestaat het vermoeden dat voormalig premier Tony Blair iets te enthousiast was voor de oorlog in Irak om de toenmalige premier George W Bush te behagen. En Johnson had op zijn beurt last van de voorkeursbehandeling door Donald Trump die in de blonde Boris de ’Britse Trump’ zag.

Het is allemaal voorbij dus. Biden was van plan om de relatie weer eens speciaal te noemen, maar dat zal dus niet langer gebeuren. En dat terwijl de relatie door de in New York geboren Johnson, die tot enkele jaren geleden twee paspoorten had, juist specialer was dan ooit.