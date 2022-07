Kabinet trekt 33 miljoen uit voor extra personeel asielopvang

Dat schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer. Het geld zal worden verdeeld over de 25 veiligheidsregio's. Op 1 juli zegde het kabinet al extra capaciteit toe, maar nu is duidelijk hoeveel geld daarmee is gemoeid. Het betreft een maximumbedrag. Hoeveel geld veiligheidsregio's daadwerkelijk besteden is mede afhankelijk van het aantal rijksambtenaren dat wordt ingezet, aldus Bruins Slot.

Bekijk ook: Mogelijk locaties van Defensie ingezet als aanmeldcentra

Met het geld kan iedere veiligheidsregio maximaal dertig werknemers aantrekken voor een periode van drie maanden. Onder die groep kunnen volgens Bruins Slot rijksambtenaren vallen die tijdelijk worden ingezet, maar ook mensen die zijn geworven door uitzendbureaus. In totaal zouden 1050 medewerkers aan de slag kunnen.