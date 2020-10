Jongen (14) omgekomen na aanrijding met auto bij Apeldoorn

De tiener zat op de fiets toen hij geraakt werd door een personenauto. De fatale aanrijding vond even na vijfen plaats in de buurt van Apeldoorn. Een traumahelikopter werd nog opgeroepen, maar eerste hulp mocht niet meer baten. Een zegsvrouw van de politie Oost-Nederland kan tegenover De Telegraaf nog niet zeggen of de betrokken automobilist al dan niet onder invloed was. „Zoals gebruikelijk bij dodelijke ongelukken is de bestuurder meegenomen naar het bureau.”

De politie doet ter plaatse uitgebreid onderzoek naar de oorzaak. Op beelden is te zien dat de motorkap en de ruit van de auto flink beschadigd zijn. De jongen komt volgens de politie uit de regio. „We zoeken getuigen van dit ongeval.”

De politie meldde aanvankelijk dat het om een 12-jarige jongen ging. Dat werd later gecorrigeerd naar 14 jaar.