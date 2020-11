CDA woedend: Jezusbeeld in Brabant opgeblazen

Het twee meter hoge kruisbeeld, volgens de partij religieus cultureel erfgoed, werd in de nacht van zaterdag op zondag verwoest met vuurwerk.

Van het beeld is weinig meer over. Het CDA in Oss zegt ’bijzonder geraakt te zijn’. De partij schenkt vijfhonderd euro voor de vervanging van het antieke beeld. „We hopen dat de daders gevonden en gestraft worden”, aldus de partij op Facebook.

„Dit beeld is meer dan een stuk hout. Het is een stuk geschiedenis, een stuk identiteit en een geliefd, en beeldbepalend punt in Lithoijen”, schrijft de partij.

De eigenaar van de tuin waarin het beeld staat, Gert van den Berg, is ontdaan. Hij spreekt bij Omroep Brabant over een ’iconisch beeld’ dat verloren is gegaan. „Het is zo zonde. Overal lagen brokstukken. Het doet me best wel pijn dat het beeld weg is. Het is zo zinloos, waarom zou je dit beeld met zoveel geweld vernielen? Het is jammer.”

Het eikenhouten beeld van kunstenaar Piet Verdonk werd in 1947 geplaatst.

CDA-Kamerlid Rene Peters, die geboren werd in Oss, is ook verontwaardigd. Op Twitter schrijft hij: „Maar wat maakt me dit kwaad zeg. Als er een inzamelingsactie komt om het beeld te vervangen, schrijf mij maar op!”

Theoloog en SP-bestuurslid in Oss Jan van den Eijnden vindt de vernieling ’te walgelijk voor woorden; als het baldadigheid is, is het te stompzinnig voor woorden. In beide gevallen begin ik te verlangen naar de Middeleeuwse schandpaal. Maar eerst maar eens de daders vinden,’ zo schrijft hij op Twitter.