TUI en Corendon verzorgen luchtbrug voor evacués uit Kabul

Afgelopen weekend heeft Corendon al een vlucht uitgevoerd om mensen die uit Kabul waren geëvacueerd, naar Nederland te brengen. Deze mensen waren vanuit de Afghaanse hoofdstad met een militair vliegtuig naar een luchthaven in de regio gebracht. Daar stond dan een gecharterd vliegtuig van Corendon klaar om hen naar Nederland te brengen.

TUI zal juist de komende week meerdere vluchten uitvoeren om precies hetzelfde te doen. Of ook Corendon opnieuw wordt ingezet, is nog niet duidelijk. Beide maatschappijen willen geen uitgebreide details geven over de vluchten. Daar zijn afspraken over gemaakt met de Nederlandse overheid. Bovendien zouden details over welke luchthavens worden gebruikt of op welk moment precies wordt gevlogen, risico’s met zich mee kunnen brengen voor de evacués en de crew.

Toestellen en crew ter beschikking

In algemene zin is het zo dat de Nederlandse overheid in dit soort gevallen hulp vraagt aan de commerciële airlines. Die stellen dan hun toestellen en crew ter beschikking. Daar wordt voor betaald, al verzekeren bronnen dat dat geen vetpot is voor de betrokken partijen. Voorop staat dat de vluchten veilig uitgevoerd moeten kunnen worden.

De Amerikanen doen in het geval van Afghanistan precies hetzelfde, al gaat dat met minder souplesse. Onder meer United, American en Delta Airlines zijn min of meer gedwongen om mee te helpen met de evacuatie van burgers die de hel van Kabul hebben weten te ontkomen.

Civil Reserve Air Fleet

In totaal zijn 18 vliegtuigen gevorderd op basis van de ’Civil Reserve Air Fleet’. Die werd in 1952 gecreëerd voor precies dit soort situaties, al was de laatste keer dat er een beroep op werd gedaan in 1991.

KLM meldde vorige week vrijdag al bereid te zijn mee te helpen met een luchtbrug tussen een veilig land en Nederland. Lufthansa deed dat bijvoorbeeld op dat moment al. Buitenlandse Zaken gaf echter aan dat het toen niet nodig was, omdat de logistieke flessenhals niet zat in dat deel van de keten.