Eerste Oranjefans in Qatar: ’Het is wel even goed op de financiën letten’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Gert Grimmius in het oranje tussen de Arabieren, vlak na aankomst in Doha Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM/DOHA - De eerste Nederlandse supporters druppelen Qatar binnen. De sfeer is goed. Hoedenman Gert Grimmius, Fienus Baas, alias de Brillenman en Marcel de Weijs, ofwel King Bolo, zijn er klaar voor. Dat een (alcoholvrij) biertje tot wel 15 euro kost nemen ze op de koop toe. „We houden het maar op gemeentepils. Het is hier toch verschrikkelijk heet.”