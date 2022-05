700 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Amersfoort, man opgepakt

AMERSFOORT - In een pand in Amersfoort is dinsdagochtend ruim 700 kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 43-jarige man uit Amersfoort is in verband met de vondst aangehouden. Hij zal worden verhoord, aldus de politie.