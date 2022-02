Test- en vaccinatielocaties eerder dicht wegens harde wind, ook Posbank blijft gesloten

„Door de storm die over ons land raasde ligt er nog te veel los materiaal, wat overlast veroorzaakt voor onze bezoekers”, meldt GGD NOG. De GGD neemt contact op met de mensen die voor zondagmiddag een afspraak hadden om die te verplaatsen.

In Almere gaat de test- en vaccinatielocatie om 16.30 uur dicht. De locatie in Almere bevindt zich in een tent. Door eerder dicht te gaan, hoopt de GGD Flevoland „de veiligheid van zowel medewerkers als cliënten te kunnen waarborgen.” Bestaande afspraken voor de locatie Almere worden verplaatst naar een andere locatie of naar een andere dag. Naar verwachting zijn alle locaties in Flevoland maandag weer geopend.

Eerder deze week waren veel test- en vaccinatielocaties in het hele land eerder of helemaal gesloten vanwege de stormen Dudley en Eunice.

Gevaarlijk

Natuurgebied de Posbank aan de Veluwezoom blijft in elk geval zondag nog de hele dag gesloten voor bezoekers. Volgens de gemeente Rheden is het gebied te gevaarlijk, omdat er veel takken en boomkruinen loshangen, terwijl het opnieuw hard gaat waaien. De gemeente probeert de ravage zo snel mogelijk op te ruimen.

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn de verharde wegen en fietspaden zondag weer toegankelijk. Voor andere paden duurt het nog een paar dagen voor alle stormschade weer is opgeruimd,. aldus het park.

Staatsbosbeheer waarschuwt wandelaars en fietsers eveneens om zondag niet naar het bos te gaan. Boswachters inspecteren dit weekeinde hoeveel schade is aangericht. Veel bomen en takken hebben nog maar een kleine windstoot nodig om alsnog te breken en te vallen. De boswachters beslissen de komende dagen of voorgenomen excursies en andere activiteiten kunnen doorgaan. Ingeschreven deelnemers krijgen daar bericht van, aldus Staatsbosbeheer.

De natuurbeheerder zegt dat meer open gebieden, zoals duinen, heide en polders, wel veilig te bezoeken zijn.

Het KNMI waarschuwt zondag opnieuw voor zware windstoten in het hele land. Zondag in de loop van de dag gaat het weer hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90 tot 110 kilometer per uur. In de avond kunnen ook landinwaarts windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel uitgeroepen voor het hele land.