’Lik a.u.b. geen korstmos op straat’

De korstmos ’Xanthoparmelia scabrosa’ wordt door Chinese websites in grote hoeveelheden verkocht. Het zou Viagra-achtige effecten hebben en op lange termijn positieve effecten erectieproblemen kunnen oplossen.

Korstmossen groeien in bossen, maar ook in steden, veelal op asfalt en op stoepen. In Nieuw-Zeeland tiert de „Viagra-achtige” soort welig en daardoor is een serieuze waarschuwing verschenen in plaatselijke media aldaar. Het opmerkelijke advies wordt door Britse media gretig geciteerd.

De groene plakaten nemen stoffen als cadmium, arseen, kwik en lood op. „De korstmos bevat inderdaad stoffen die vergelijkbaar zijn met Viagra, maar ik leg altijd uit dat het niet geadviseerd zou worden om naar buiten te gaan en de korstmossen op te likken op straat”, legt Allison Knight van de Universiteit van Otago uit aan Newsroom.

Door de schadelijke stoffen zou de verondersteld heilzame werking, die overigens niet is aangetoond, teniet worden gedaan. De soort Xanthoparmelia scabrosa komt voor in landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Afrika en Argentinië, niet in Nederland.