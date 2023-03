Poolse man woont 13 jaar met zijn gemummificeerde moeder in huis

Na forensisch onderzoek bleek dat de vrouw inderdaad al sinds 2010 niet meer leefde en dat het om zijn moeder ging. De onderzoekers hebben het graf van de vrouw geopend en daar bleek niemand in te liggen.

De zwager van de man schakelde de hulpdiensten in omdat hij vond dat de man zich vreemd gedroeg. De 76-jarige man woonde alleen, maar zijn zus en zwager wonen in een ander deel van het huis. Hij werd gezien als een vreemde man en zijn familieleden bezochten hem nauwelijks.

Volgens Poolse media zou de man het lichaam van zijn moeder hebben bewaard omdat hij niet goed kon omgaan met haar overlijden. Hij is nu opgenomen in het ziekenhuis en de politie onderzoekt of hij schuldig is aan het ontheiligen van een lichaam. De moeder wordt teruggeplaatst in haar graf.