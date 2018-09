Nigel Farage in beeld bij FBI-onderzoek

De Amerikaanse onderzoekers proberen te achterhalen of Rusland heeft samengewerkt met campagnemedewerkers van Trump om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. De naam van Farage duikt volgens een bron regelmatig op tijdens dat onderzoek. Hij zou mogelijk beschikken over bruikbare informatie.

Zo is de Britse politicus een bekende van zowel president Trump als WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Laatstgenoemde publiceerde in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen gehackte e-mails van de Democratische Partij via zijn klokkenluiderswebsite.

De woordvoerder van de voormalige UKIP-leider zei tegen The Guardian dat Farage nooit in Rusland is geweest. ,,Laat staan dat hij heeft samengewerkt met de Russische autoriteiten.''